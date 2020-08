Juhtkiri: kooli algus koroonasegaduses

Kuid kõige tähtsam õppetund, mille uus koroonast mõjutatud kooliaasta ka lastele andma peab, on see, et igaüks vastutab oma tegevusega ka kõigi teiste heaolu ja tervise eest. Praegu on meie ühine eesmärk, et kontaktõpe koroonaolukorras ei jääks ainult paarinädalaseks katsetuseks, vaid saaks tänu tõhusatele abinõudele kesta ka edaspidi. See on peale koolirahva tähtis ka lapsevanematele. Paljud teavad kevadise kogemuse põhjal, kui keeruline on korraga teha tööd ja kodus lapsi õpetada.