2007. aasta kohalikel valimistel said Koosmeel ja Au Teenida Riiat kokku 126 000 inimese toetuse. Möödunud nädalavahetusel toetas neid 61 000 valijat.

Valimisliidu Arengule/Poolt! liider Mārtiņš Staķis loobus juba aasta alguses seimi mandaadist, et keskenduda erakorralistele valimistele. Just tema juhib nüüd koalitsioonikõnelusi.

Uus Ühtsus ja nende linnapeakandidaat Vilnis Ķirsis tegid samuti tugeva kampaania ning on oodata, et eelmainitud keskvasakpoolsed ja keskparempoolsed valimisliidud kujundavad volikogu tuuma. Neile lisanduvad samuti riigi tasemel koalitsioonis olevad Rahvuslik Liit/Läti Regioonide Ühendus ja Uus Konservatiivne Partei.

Liberaalsete ja konservatiivsete erakondade tasakaal loodavas volikogus ning enneolematu arv naissaadikuid lubab loota vaenulikkuse lõpule liberaalsete ilmingute suhtes konservatiivses Riias. See, et valimisliidud on koosseisult kirjud, saab olema proovikivi nende juhtidele.