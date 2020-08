Nii polnud sel suvel kodumaistel reisiettevõtetel väga palju võimalusi talveks varusid koguda. Sügis ja uus talv terendavad ukse ees ning meie tulevik sõltub riigi abist. Reisiettevõtete tänaseks alles jäänud tuumiku moodustavad väga kogenud ja kompetentsed reisibüroode töötajad, kellest paljud on sel alal töötanud üle 20 aasta ning kelle oskusi läheb vaja kohe, kui reisimine taas laiemalt võimalikuks saab. Seetõttu tegid turismiliidud valitsusele ühise ettepaneku säilitada riigi abiga kevadeni 50 protsenti valdkonna töötajatest. See on kriitiline mass inimesi ja kompetentsi, et tööstusharu oleks kevadeks löögivalmis.