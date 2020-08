Maailma suurim kinokett avaldas Eesti suurtehingu hinna

UP Investi juhatuse liige ning Apollo Groupi nõukogu esimees Sven Nuutmann sõnas, et ei soovi omalt poolt tehingu hinda kommenteerida, kuid ostja puhul on tegemist börsiettevõttega, mis regulatsioonide tõttu peab seda tegema. Pooled loodavad tehinguga lõpule jõuda selle aasta lõpuks või hiljemalt järgmise aasta alguseks.