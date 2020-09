Sport vaid üks osa elust ja ebaõnnestumise korral maailm otsa ei saa.

Eestis on kaheksa tegevkümnevõistlejat, kes on ületanud 8000 punkti piiri.

Arvisto kolm 8000 punkti õpilast: Art on paindlik ja kuulab meid

Kergejõustikuvõistlustel tihti kapuutsi või nokamütsi alla varjuva ja pisut salapärase mulje jätva Art Arvisto (50) käe alt on tulnud koguni kolm kümnevõistlejat, kes on ületanud 8000 punkti piiri. See pole ainulaadne mitte Eestis, vaid kogu maailmas. Ise ta püünele ei pürgi, lastes tööl enda eest rääkida.



tellijatele Artikkel kuulatav Postimees digipaketi tellijatele

Tellijale

Kuidas teha nii, et õpilane jõuaks 8000 punktini? «Suurt saladust selles pole, oluline on suurtest vigadest hoidumine ja materjal peab muidugi ka olema selline, et on võimeline tegema 8000 punkti. See pole tegelikult nii igapäevane nagu meile siin Eestis ehk praegu tundub. Siit on väike samm alahindamiseni, et mis see 8000 ka pole. Kui vaatame maailma edetabeli eelmist hooaega, siis tegi 8000 punkti 35 meest. See tähendaks näiteks 8.12 kaugushüppes või 10,04 100 meetri jooksus ehk tulemused, mida eestlased pole mitte kunagi saavutanud,» paneb Arvisto kümnevõistluse teiste aladega maailma mastaabis võrdlusse.