Valitsus soovib seadusemuudatusega luua olukorda, kus Eestis tudengina elatud aastad ei lähe arvesse, kui välismaalane soovib taotleda alalist elamisluba. Formaalselt on põhjenduseks, et õpiränne on ajutine ega peaks seega lugema. Tegelikkuses on tegu siiski sooviga hoida välismaalasi üleüldiselt Eestist eemale.