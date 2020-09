NATO sõjaväelane vahistati luuramiskahtlustusega

Pühapäeval pidas Prantsuse kaitseminister Florence Parly pressikonverentsi, milles kinnitas, et Prantsuse relvajõudude kõrge ohvitseri suhtes on alustatud juurdlust seoses turvarikkumisega.

«Ma võin kinnitada, et üks kõrgem ohvitser seisab silmitsi kohtuasjaga turvarikkumise üle,» ütles Florence Parly raadiokanalile Europe 1, CNewsile ja ajalehele Les Echos. Täpsemaid detaile Parly ei avalikustanud.

Veidi hiljem teatas aga raadiojaam Europe 1, et kõnealune sõjaväelane on kolonelleitnant, kes teenib NATO juures Itaalias. Jaama teatel on baasi puhul tegu NATO vägede keskusega Napoli lähedal, kus koordineeritakse Lõuna-Euroopa väeosade tegevust.