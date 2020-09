PRIA nõuab patustajatelt miljoneid

Kui pikalt asjad venida võivad, näitab kõige suuremahulisemaks PRIA pettuseks nimetatud juhtum, kus põllumehed said PRIA hinnangul möödunud kümnendi esimeses pooles ebaausalt kätte enam kui nelja miljoni euro jagu toetusraha, kohtulahend tuli aga 2018. aastal ning selleks ajaks oli mitme asjaosalise süüküsimus juba aegunud.

Esmaspäeval arutati maakohtus Trading Milliga seotud pettusekahtlust: seal tehti kalandusega seotud rahaotsus 2015. aastal, 2017. aastal firma aga kustutati. «126 000 eurot olematule firmale,» kirjutas Postimees toona. Praegu on selle juhtumiga seoses kohtu all viis inimest, kohtusaaga näib minevat üle kivide ja kändude.

Eesti Ekspress kirjutas juunis, kuidas ringkonnaprokuröri prohmakate tõttu istungeid edasi lükati, süüaluste advokaat aga kinnitas, et nood tahaksid hea meelega kompromissi ja raha PRIA-le tagasi anda, ja et seda lahendust sooviks PRIAgi.

Et praegu midagi aegumas oleks, PRIA ei kinnita: «Hetkel ei ole PRIAl haldusmenetluses ühtegi kaasust, kus arutluse all on toetuse tagasinõudmise vajadus ja mille puhul võiks enne otsuse tegemist täituda kaheksa-aastane aegumistähtaeg,» ütles PRIA teabeosakonna juhtivspetsialist Tiia Tamm-Suik.