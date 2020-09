Vabatahtlike testide eesmärk on peatada juuni lõpus alanud kolmanda viiruslaine levik, mis tõi kaasa majanduslikult valusate tagajärgedega piirangumeetmed. Tervishoiuekspertide sõnul on nüüd vaja testida kuni viit miljonit inimest, et paljastada varjatuks jäänud nakkusteed ja laine lõpetada.