Kontaveit alustas rabedalt, kuid võitis

«Oli väga raske võitlus, vastane alustas väga hästi. Ta pani mu platsil liikuma, üritasin lihtsalt mängus püsida, andsin endast parima ja võitlesin kõigest väest,» sõnas Kontaveit veidi üle kahe tunni kestnud matši järel. «Enda arust olin kogu matši ühtlaselt hea tasemel. Hoidsin lihtsalt oma joont ja see tõi edu. Ma ei kaotanud kordagi usku. Mul on väga hea meel, et õnnestus lõpuks võita.»