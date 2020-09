Koroonaviiruse nakkuskolle Nõmme Kalju meeskonnas – õnnetu juhus või hooletus?

Kuna olukord on ka Kalju jaoks alles värske, pole veel täpselt teada, mis saab edasi. Eelkõige näitab seda aeg. Praeguse plaani järgi lükati esialgu 27. augustil Tallinnas toimuma pidanud euromäng Muraga 10. septembrile, pall pannakse mängu Ungaris.

«Peame saama plussmärgid miinusteks ja mõtlema reaalselt. Viirus on salakaval: see ei levi jalgpalli mängides. See tuli meile ühe mängija kaudu Ida-Virumaa poolt, läbi pereliikme. See on paratamatus, mis võib juhtuda kõigiga,» arutles Tehva.

Mis saab edasi?

«Klubi on teinud kõik, et asi oleks kontrolli all. Meie ülesanne on hoida viirust võistkonna sees, sest seda ei saa enam muuta. Aga kõik mängijad on täiesti terved, ühtegi sümptomit pole. Selles valguses on seis okei.»

Tema sõnadele annab kinnitust ka tõik, et pärast 27. augusti otsust, mil selgus, et euromäng lükkub edasi, jäi võistkond isolatsiooni. Kõik olid küll vahetult enne seda andnud negatiivse proovi, ent riski taheti vältida.

«Praegu ei jää midagi muud üle kui oodata, testida ja jõuda lõpuks tavaellu tagasi. Ega Covid-19 ole midagi sellist, mis oleks vaid meie mure. Tuleb kohaneda ja edasi elada. See on pime juhus. Olen väga kurb, sest tiimi seisukohalt vaadates oleme olnud viimasel 15 aastal eurosarjades edukaim Eesti klubi,» mõtiskles Tehva.

«Väga keeruline öelda, mis saab edasi. Kes üldse 10. septembril Ungaris mängida saavad? See on n-ö homse päeva teema. Täna (eile – J. J.) pidime reageerima positiivsetele testidele. Välk selgest taevast! Aga minu hinnangul endiselt kontrolli all olev välk.»

Lisaks saab Kalju abi jalgpalliliidult. «Sekkusime klubi kriisireguleerimisse, sest tahame Kalju koduse liiga hooaega päästa ja läbi selle ka kogu sarja. Eurosarjas pole Kaljut enam võimalik toetada. Selge, et positiivse proovi andnud mängijad ja nende lähikontaktsed ei saa seal osaleda. Lähikontaktsete osas otsustab terviseamet – seejärel saab Kalju oma koosseisu paika panna,» selgitas Uiboleht.

Alaliit testib Kalju mängijaid üle päeva. Nende 11. septembri meistriliiga matš on edasi lükatud, kuid edasine veel lahtine. «Loomulikult arvestame, et kõik klubid saaks mängida täies koosseisus, aga ühel hetkel pole see võib-olla enam võimalik. Sellega tuleb arvestada,» ütles Uiboleht.