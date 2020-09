«Unistus ja püüdlus on see, et tuleksid ikkagi märgilise tähendusega objektid,» ütles riigikogu kultuurikomisjoni esimees Aadu Must (Keskerakond), tuues näiteks Eesti Rahva Muuseumi, Eesti Kunstimuuseumi ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia. Nende riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rahastamise kiitis riigikogu heaks 1996. aastal.