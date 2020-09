Artikuleeritud loodus

Helilooja Gustav Mahler on öelnud, et sõnastatud kunstiteos on võimsam kui sõnastamata loodus. Vano Allsalu maalinäitus võimaldabki vaadelda looduse ja kultuuri dünaamilist suhet, sest juba selle pealkiri «Loodusest/Of Nature» juhib vaataja maastikuteemade juurde. Erinevalt impressionistlikust maalikunstist ei püüdle Allsalu looduse objektiivse tajumise poole, tema teostest ei leia nähtava maailma realistlikke detaile, maalielemendid on vaid vihjed reaalsetele kohtadele või asjadele.