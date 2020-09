Peeter Võsu: Iisraeli-Eesti suhted taas fookuses

Kuna mitmed ajakirjanikud on seadnud kahtluse alla Jeruusalemma kuulumise Iisraelile, otsustasin seda teemat pisut avada. On tõsi, et teatud poliitilised ringkonnad üritavad väita, nagu okupeeriks Iisrael Jeruusalemma ebaseaduslikult. ÜRO on avaldanud mitmeid resolutsioone sel teemal. Ka Euroopa Liit on korduvalt väljendanud, et ei tunnusta Jeruusalemma kuulumist Iisraelile. Sellega ei ole küll kunagi kõik liikmesriigid nõustunud, mis tähendab, et Euroopa Liidul puudub nendes küsimustes üksmeel.