Tarmo Pikner: kas sulgeda koolid või sulgeda baarid?

Alustan sellest, et mulle tuli külla perekond londonlasi ja õhtueinele minnes küsis britist perepea baari sisenedes: kus saab end kirja panna? Imestasin ja imestage palun ka teie: Suur­britannias, kus pubides käimine on lausa inimõigus, tuleb baari sisenedes kirja panna oma e-posti aadress ja telefon. Ja see pole veel kõik: pubis on õigus aega veeta vaid kolm tundi! Ja teid valvatakse ja trahvitakse vajaduse korral.

Ehk saite aru, kes te arvate, et ööklubide ja baaride omanike ning alkoholimüüjate kasumiteenimine on tähtsam kui inimeste tervis. Küsiksin: kellele te oma ööpidusid korraldate, kui kõik on juba viirusnakkuse saanud? Räägitakse, et lõbustusasutused lähevad pankrotti. Ah soo, aga millises arengukavas või riiklikus dokumendis on kirjas, et meil peab olema just nii palju baare ja just sellised lõbustusasutused?