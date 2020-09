Erkki Bahovski: naised revolutsioonis

Ehkki kohalikud võimud üritavad takistada Valgevenes ajakirjanike tööd, jõuab infot sealse kohta meieni päris palju. Inimesed on ise nutitelefoniga filminud toimuvat, ka seda, kuidas OMON nendega vägivallatseb. Lisaks on Valgevenes aktiveerunud naised, peetakse naiste marsse, kuid see ei takista OMONil kasutamast vägivalda ka nende vastu. Ühes neist klippidest – see jõudis minuni tuttava valgevenelase vahendusel – karjuvad naised OMONile, et «teiega ei maga keegi» (originaalis «вам никто не даст»).