Varsti ei peata Narvat enam mitte miski

Ei teagi kohe, kas süüdi on president, nublu või üleüldine nälg uute avastamata kultuuriniššide järele, kuid mingi integratsioonipall on viimastel aastatel veerema pandud. Kuigi praegu on Ida-Virumaa meedia huviorbiidis kui riigi koroonakolle number üks, on tähelepanu vaikselt ida poole nihkunud juba mitu aastat, ja seda üha positiivsemas (ei, mitte koroonapositiivses) võtmes. «Apteeker Melchiori» võtted Narva linnuses on vaid üks viimastest näidetest, mis tõestavad, et stigmasild on paljuski ületatud.