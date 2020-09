Maaturism: kes jääb ellu ja kes kustub?

MTÜ Eesti Maaturism tegevjuht Raili Mengel, kes on lõppeval suvel Eesti risti ja põiki läbi sõitnud, tõdes turismiettevõtjatelt kuuldu põhjal, et kõige raskem on neil, kes olid orienteeritud välisturgudele ja suurte gruppide vastuvõtule. „Just nemad on eriti mures oma tuleviku pärast, sest reisibüroodel ei paista tunneli lõpus mitte mingit valgust,” nentis ta. „Mulle meeldib olla optimist, aga olukord on nii segane, et see ei soosi kuidagi normaalset ettevõtlust.”