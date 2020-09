Valtra esitles uut masinaseeriat virtuaalselt

Võimsusklassi poolest asetub G-seeria praeguste A- ja N-seeria vahele, mudeleid on viis ja nende võimsus jääb vahemikku 105–145 hj. Kuigi uue seeria traktori väljakujundamisel on lähtutud sellest, et see sobiks töötamiseks esilaaduriga, on selle juures oluline ka varasematel Valtra traktoritel palju kasutatud universaalsus. Valtra G-seeria tunneb ennast ühtviisi mugavalt nii põllu- kui ka farmitöödel, nii metsas kui ka teedel-tänavatel.

„See traktor on nagu universaalne Šveitsi nuga, mis on valmistatud Soomes,” iseloomustab Valtra müügi- ja turundusvaldkonna asepresident Mikko Lehikoinen G-seeria traktoreid. „Sellise universaalse traktori juhtimine peab olema lihtne ja turvaline.”

Praeguseks on toodetud esimesed kümmekond G-seeria Valtra mudelit, nüüd läheb seeriatootmine täies mahus käima, kusjuures ka 5. põlvkonna traktoritel säilitab Valtra põhimõtte – valmistada iga traktor täpselt tellija soovide kohaselt. Seega igal Valtra tootmiskonveieri traktoril on põhimõtteliselt olemas omanik, kelle suuniste järgi masin komplekteeritakse.

5G-tehnoloogia juhib masinat ka sadade kilomeetrite kauguselt

Tänavu märtsikuus esitlesid Valtra ja Elisa prototüüpi traktorist, mida saab uue põlvkonna 5G-võrgutehnoloogia abil ohutult juhtida ja kontrollida kasvõi sadade kilomeetrite kauguselt.

„Raadio teel juhitavaid traktoreid on kasutatud aastaid, kuid see on alati tähendanud, et masin pidi olema juhi vaateväljas. 5G muudab antud kontseptsiooni revolutsiooniliseks, kuna nüüd saab traktorit juhtida ükskõik millisest maailma punktist,” märkis Mikko Lehikoinen.

Kaugjuhtimine saavutati integreeritud 5G-ühenduse ja traktori kabiini katusele paigaldatud 360kraadise vaateväljaga kaamera abil. 5G-võrk võimaldab kaugjuhil virtuaalreaalsuse prillide abil reaalajas vastu võtta 4K-vaadet traktorit ümbritsevast keskkonnast. Kaugjuhtimispuldi abil aga saadetakse traktorile 5G-ärivõrgu kaudu signaale. Katsed on näidanud, et 5G-võrgus on n-ö reageerimisaeg piisavalt lühike, et juht saaks ka distantsilt kätte õige sõitmistunde traktoriga, mis asub tegelikult kusagil eemal väljaspool tema vaatevälja.