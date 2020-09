Parima mahetoote hindamisel loeb maitse, pakend ja turundus

Tooteid hinnati kahes kategoorias. Parim toit ja jook on juba mitmendat aastat löödud lahku, sest neid on raske omavahel võrrelda. Isegi kategooriasiseselt on keerukas võrrelda näiteks maitseviina, ürditeed või õunalimonaadi. Lähtuda tuleb sellest, kui tubli on toode omas kategoorias. Hindamisel tuli arvesse võtta maitset, aroomi, tekstuuri ja värvust, konkurentsivõimet analoogsete toodetega, samuti uudsust ja toote turundamis­oskust.