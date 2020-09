Mis siis ikkagi on vananaistesuvi?

Maret Kents kirjutas: „Vananaistesuvi – see on suvest järele jäänud päikesekild, mis vaatab kord sügisel tagasi, nagu oleks tal kahju anda loodust kõike hävitavale sügisele.” FOTO: Urmas Luik/Parnu Postimees

Käes on september – viimane suvekuu ja sageli ühtlasi esimene sügiskuu. Esimesed öökülmad ja tõeliselt kõledad ilmad on tavaliselt just septembris. On hakatud huvi tundma vananaistesuve vastu. Mõnikord juba augustis ilusate soojade ilmadega räägitakse vananaistesuvest. Siiski, siiski …