Aedkoriandrit võib külvata sügiselgi

Koriandrit võib edukalt kasvatada ka meie aedades. On laialt teada, et inimkond jaguneb koriandri suhtes kaheks – need, kes teda armastavad, ja need, kes kohe üldse mitte. Igal juhul tasuks koos erinevate toitudega katsetada, et hinnangutes ehk muutus teha neil, kes kalduvad koriandrit põlgama.