Aeg tegutseda kevadise lilleilu nimel

Viimastel aastatel kurdetakse palju, et mügrid on aeda vallutamas ja lillesibulaid söömas või siis endale talvevaruks varastamas. Nii võib juhtuda, et peenras te õisi ei näe, aga avastate need hoopis eemalt kraavikaldalt õitsemas. Ju siis mügri ei jõudnud kogu talvevaru nahka pista. Et lillesibulaid mügride eest kaitsta, tasub need mulda pista istutuskorvis. Pärast õitsemist on korviga mulda pandud sibulad lihtne korraga maa seest välja võtta ja sordid ei lähe segamini.