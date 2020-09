Pole mingit kahtlust, et esimene stsenaarium on kõige ebatõenäolisem ning rääkida täna Lukašenkast kui endisest riigipeast ei ole asjakohane. Kuigi Lukašenka näis vahepeal kohkunud, siis nüüd käib ta, automaat käes, oma palee ees korda valvamas, meenutades kuvandilt pigem Lõuna-Ameerika narkokartelli juhti või Aafrika sõjaväelise hunta etteotsa saanud mässulist majorit. Ometigi ei saa kaugeltki öelda, et tema võim piirdub ainult presidendi residentsiga. Inimesed on endiselt vangis ning neid pekstakse ja piinatakse.