Terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma sõnul on üheks koroonaviiruse leviku probleemseimaks kohaks saamas pealinn, kus nakatumistase 100 000 elaniku kohta on viimase kahe nädala jooksul tõusnud 15,9ni. Seejuures on paljud viirusekandjad noored tallinlased vanuses 20–29.