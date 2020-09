Läti võib kehtestada Eestist tulijatele veel sel nädalal isolatsiooninõuded, kuna siin hakkab koroonaviiruse levik kasvama lõunanaabritele kriitilise piirini. Eesti, Läti ja Leedu vahelise vaba liikumise ehk nn Balti mulli toimimise eeldus on, et nakatumiste arv on kõigis kolmes riigis alla 16 juhu 100 000 elaniku kohta.