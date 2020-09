Eesti lühiuudised

Peaministri büroo juhataja Johannes Merilai sõnul lubasid meedikud peaminister Jüri Ratase (pildil), kellele esmaspäeval tehti operatsioon, koju järgmise päeva õhtul. «Taastumine on päevade küsimus, meedikud on andnud lootust, et Ratas võiks juba neljapäeval valitsuse istungit juhatada,» kinnitas Merilai. Ratasele tehti esmaspäeval Põhja-Eesti regionaalhaiglas operatsioon põletikulise seisundi tõttu soolestikus. Suure tõenäosusega osaleb Ratas täna juba valitsuse istungil. Vastavalt valitsuse ministrite asendamise korrale täitis peaministri kohuseid tema äraoleku ajal rahandusminister Martin Helme. PM