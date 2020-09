Mihkel Kunnus: silmakirjalik hukkamõist

Rebane linnas on ohtlik. See ei ole nunnu loomake, vaid oma loomuliku elukeskkonna kaotanud eksikülaline, kes paremal juhul annab mõnele koerale kärntõve, halvemal juhul koeraomanikule ehhinokokk-paelussi ja viimane on väga ohtlik parasiit. Võib- olla pistab nahka ka mõne vabalt uitava kassi, aga see on isegi tore, sest need on väga tõhusad linnutapjad.