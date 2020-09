Tõnis Palts: Isamaa olgu isamaaline

Joakim Heleniuse seisukohad Isamaa tulevikust (PM, 31.08) on äravahetamiseni sarnased Reformierakonna programmiga. Kuid siin polegi miskit imestada. Vaadates kas või mõne aja taguseid fotosid Reformierakonna valimispeolt, kus Joakim tundis ennast koduselt nagu kala vees, on see mõistetav. Nüüd on ta küll väikse hilinemisega Reformierakonna peolt Isamaasse kohale ujunud, ning ennäe – tahab kaasa tuua liberaalset konservatiivsust!

Juba mõiste «liberaalne konservatiivsus» on oma olemuselt absurdne. Mina tõesti selliseks hakata ei taha – ei saa olla ühtaegu konservatiiv ja samas täiesti vastandlik või teisest liigist loom nimega liberaal. Kuid Heleniuse seisukohtades puudub täielikult ka isamaalisus. Me ei näe tema poolt välja toodus rõhutatud perepoliitikat, me ei näe seal viiteid meie kultuuriruumi olulisuse või kaitsmise vajadusele ega ka viiteid lääneeuroopaliku kristliku kultuuriruumi pärandi sammastele. Ega leia ka kaitsepoliitika tähtsuse rõhutamist. Majandus on kindlasti kõige alus, aga see üksi ei taga eesti rahva ja kultuuri säilimist.