Algab ministrite vägikaikavedu

Et majandusprognoos jõuab ministrite ette ametlikult täna, ei soovinud rahandusminister Martin Helme (EKRE) täpseid arve päev varem avaldada. Küll aga tõi ta esile mõne tähelepaneku. Näiteks selle, et majanduslangus ja tööpuuduse kasv on Eestis kevadel ennustatust väiksemad. Samas on SKT märgatavalt kahanenud.

«SKT on muidugi kukkunud ja laias laastus kaotab meie prognoosi järgi Eesti n-ö kaks aastast kasvu,» lisas Helme. See võib tähendada, et meie majanduse maht langeb tänavu umbes paari aasta tagusele tasemele. Just see rahaline kaotus annab Helme sõnul tunda kõigis plaanitavates eelarve­tegevustes. «Vastavalt sellele väheneb ka tööhõive, palgamaksmine, maksulaekumine ja kõik muu,» loetles Helme.