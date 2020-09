Eestlased aitavad Neuville’i kodurallit korraldada

Rally Estonia ja Ypres’i ralli on mõneti sarnases seisus, sest mõlemad kuuluvad tänavu esimest korda MM-kalendrisse ning said sellest teada poole hooaja pealt. Kuid kuna Eesti lükkab sel nädalavahetusel esimesena MM-karussellile taas hoo sisse, on teiste osavõistluste korraldajatelt siit üht-teist kõrva taha panna.