Kontaveit jõudis kolmandasse ringi: tunnen end väljakul väga hästi!

Kontaveit on jõudnud juba kolmandasse, Kanepi teise ringi. Kontaveit võitis 19-aastase Sloveenia tõusva tähe Juvaniga kohtudes kolm geimi väga kiirelt ja tundus, et mänguks üldse ei lähe. Seejärel aga sai ka maailma edetabelis 113. kohal asuv vastane mängu sisse, jõudis viiginigi ja andis kõva lahingu. Teine sett oli tasavägisem, kui seis näitas.

Kontaveit ütles Postimehele antud intervjuus, et hommik oli New Yorgis vihmane, õhuniiskus mängu ajal väga suur ja seetõttu ei lennanud pall tavapärase kiirusega. «Teises setis tundus vahepeal, et reket lendab käest ära! Tegemist oli raske vastasega, kes mängis vahepeal väga häid punkte ja tegutses kaitses väga hästi. Mõnegi punkti korral tuli pall nii-öelda mitmel korral ära lüüa,» rääkis Kontaveit.