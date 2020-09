Kas Kalev/Cramo pääseb Krasnodari?

Venemaale pääsemisega on suuri raskusi, sest lennuliine sealt välja on praegu vähe. Ka Aerofloti Tallinna-Moskva liin on endiselt puhkusel. Kõigele vaatamata püütakse liiga ja klubide koostöös hooajaga alustada ning sari ära mängida.

Riia ja Minski kaudu Krasnodari

Esimese asjana saadeti Kalevist mängijate passid ja muud vajalikud dokumendid Moskvasse Ühisliiga peakorterisse, kes suhtleb edasi Venemaa välisministeeriumiga, too omakorda edastab info Venemaa Tallinna saatkonda. «Tavapäraseid aastaseid viisasid me praegu ilmselt ei saa. Praegu vormistatakse sportlastele riiki sisenemiseks ja teatud võistlustel osalemiseks mõeldud erilubasid,» selgitas Kask protsessi.

Järgmine teema on reisimine. Kalendris on avamänguna 20. septembril kirjas Himki – Peterburi Zenit ning 23. septembril teiste seas kohtumine Lokomotiv-Kuban – Kalev/Cramo. Kase sõnul on selleks päevaks võimalik Krasnodari jõuda lennuga Minskist, sinna aga pääseb omakorda Riia kaudu. See marsruut ongi praegu töös.