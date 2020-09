Üleilmne kohvihitt: vahuks klopitud kohv

Uudne trendijook, vahustatud kohv, lühemalt vahukohv, on justkui tagurpidi cappuccino. All külm piim, peal kohev, tihe, siidine ja magus kohvivaht. Cappuccino’s läheb esimesena tassi espresso, siis piim ja lõpuks piimavaht.

Vahukohvi on mõnus juua jämeda kõrrega või süüa hoopis lusikaga pokaalist nagu magustoitu. Tummine kohvivaht näeb irriteerivalt hea välja, sulab suus ja maitseb nagu ultrakange kohvidoos. Ilma leebema paarilise piimata suudaks maguskirbet kohvivahtu suuremas koguses pruukida vaid tõsised kohvisõltlased. Aga tõesti, see on maitsev. Kui võtad ühe suutäie, tahad juba järgmist.