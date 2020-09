Lindude punktloendused on Eestis üks pikemaajalisi seireprojekte ja see hõlmab ka suurt osa põllumajandusmaastikuga seotud linnuliikidest. Selle riikliku seireprojekti andmetel on meie kõige arvukama põllulinnu – põldlõokese – arvukus kahanenud käesoleval sajandil keskmiselt 2,28 protsenti aastas. Umbes samal määral kahaneb ekstensiivseid rohumaid eelistava kadakatäksi arvukus. Veelgi suurem on langustrend olnud taluõuedes ja põlluservades tegutseval kanepilinnul – 4,9 protsenti.