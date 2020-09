Võsastunud Kubja-Mardi talust sai lilleaiaga filmitalu

«Talv oli toona, paarkümmend aastat tagasi, lumerikas. Hindasin olukorda sissesõiduteelt, lähemale ei hakanud sumpama, pealegi oli kogu aed paksus võsas, majal pool katust ja korsten sisse kukkunud. Aga mind kõnetasid uhkete võradega suured puud ning mõtlesin, et äkki on ikka äge koht. Ja kevadel selgus, et ongi äge,» meenutab Rao Heidmets, kes oli enne seda pikka aega otsinud talu mere äärde. Neid ju pakuti küll, aga väärt majad olid poole kallimad kui noorel kineastil raha.