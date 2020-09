Spordi lühiuudised

Jüri Ratas: Rally Estonia võib toimuda pealtvaatajateta

Peaminister Jüri Ratas teatas valitsuse pressikonverentsil Rally Estoniale pileti omanikele, et nad võivad ohutuse eesmärgil jääda ilma pealtvaatamisest raja lähistel. «Loomulikult on olemas võimalus, et WRC-ralli toimub publikuta. Peame sellega arvestama viimase minutini,» teatas ta. Publikut lastakse raja lähistele alles kaks ja pool tundi enne katset, lisaks peavad kõik rallisõbrad kandma maske. «Kui tahame ühiselt, et Eesti esimene WRC-ralli toimuks pealtvaatajate juuresolekul, siis tuleb ilmtingimata rallil maske kanda,» sõnas ralli direktor Urmo Aava.