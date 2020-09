Ootamatult ränk ööpäev lõi sitke eesti mehe jalust

Üle kahesaja kilomeetri sai sõidetud ja häda polnud midagi. Tuju oli hea, kõik autos laulsid. Aga nii kui Tarmo Mõttus (49) oli naise ja kolme lapsega Narva-Jõesuusse jõudnud, tundis ta, et midagi on imelik.

Neli-viis tundi tagasi oli Mõttus lõpetanud Elva rattamaratonil 70 km sõidu. Ta sai koha neljandas kümnes, nagu ka suve neljal varasemal maastikusõidul. Omavanuste hulgas kuulub ta Eesti paremikku. Isegi Euroopa paremikku – mullu sai ta veteranide olümpiakrossis EM-võistlustel neljanda koha. Kodumail, Võrumaal, on ta tervelt kuus korda võitnud Eesti ühe rängema jõuproovi, Haanja 100 miili maastikusõidu. Seal tuleb sadulas rassida vähemalt kaheksa tundi jutti.

Seni polnud kehas miski märku andnud, et organism võiks hakata streikima. Tõsi, eelmise kümnendi teisel poolel kummitasid Mõttust mitu aastat südame rütmihäired. Ent need kadusid kaks kuud pärast seda, kui ta oli käinud mandlilõikusel. Mullu kevadel tegi ta Tartu Ülikooli kliinikumis põhjaliku, 120 eurot maksnud koormustesti, mis näitas: kõik on korras.