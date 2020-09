Rally Estonia linnakatse: võita on vähe, kaotada nii palju

Pärast ralli lõppu jääb Raadile rajatud rada kõigile kasutada. Võtke siinne rajalegend kaasa ja kujutage ette, kuidas seal Ott Tänakuna sõita. Kuid autoga ei tohi sinna minna! Mitte seepärast, et võite hasarti sattudes põrutada vastu suuri kive või maanduda tiikidesse, vaid seepärast, et Raadi kiiruskatse rada on ainult jalgsi või rattaga liiklejaile. Selle materjali autor ajakirjanik Priit Pullerits pani teile märgi maha ajaga 2.36. Roosimaa prognoosis enne rallit, et Tartu katse keskmine kiirus tuleb WRC autodel kõige rohkem 63–64 km/h.