«Uued lõigud on enamasti tehtud väikestest kitsastest teedest. Kuidas need ellu jäävad, seda ma praegu öelda ei oska. Arvatavasti oleneb palju ilmast. Üldiselt on minu jaoks uusi lõike isegi päris palju,» sõnas Tänak päev enne Rally Estonia lähet.

Kitsamad lõigud on olulised, sest need aitavad alandada keskmist kiirust. Näiteks mullu oli mõne katse keskmine tempo üle 130 km/h, kuid see läheb vastuollu MM-sarja reeglitega. «Jah, uued lõigud on pigem aeglased,» kinnitas eestlane.