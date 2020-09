Eriolukorra ajal hüvitas valitsus kahe kuu jooksul ka kolm esimest haiguspäeva. See läks riigile maksma seitse miljonit eurot. Tegu on ajutise meetmega ning seadust muutma ei hakatud. Ühe ettepanekuna pakkus sotsiaalminister Tanel Kiik (Keskerakond) välja idee muuta süsteemi jäädavalt nii, et hüvitist makstakse alates teisest haiguspäevast. Kui tööandja hüvitaks viis päeva ning hüvitise maksmist jätkaks haigekassa, tähendaks see riigile üheksa miljonit eurot lisakulu. Kui tööandja hüvitaks neli päeva, oleks riigi lisakulu 15 miljonit eurot, rääkis Kiik Eesti Rahvusringhäälingule.