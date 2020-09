Loomeinimeste ebakindel elu: näitus oma koha otsimisest

Tõsi on see, et projektipõhiselt töötavate inimeste jaoks on ebaregulaarsed sissetulekud igapäevane reaalsus, aga see ei tähenda, et neid ei planeerita honoraride ja muude sissetulekuallikate näol ette. Prekaarsetest töötingimustest tulenev majanduslik ebakindlus võib muutuda kiiresti kriitiliseks, kui üle maailma suletakse järsku piirid ning tekib sügav teadmatus, mida tulevik toob.