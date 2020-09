Välismaa lühiuudised

USA kehtestas uurijatele sanktsioonid

Ameerika Ühendriikide välisminister Mike Pompeo teatas sanktsioonide kehtestamisest Rahvusvahelise Kriminaalkohtu (ICC) prokurörile Fatou Bensoudale ja veel ühele organisatsiooni vanemametnikule seoses nende tegevusega Afganistanis teeninud USA sõjaväelaste võimalike sõjakuritegude uurimisel. Kahe ametniku Ühendriikides hoitav vara külmutatakse ja USA kodanikel on keelatud nende inimestega äri ajada. ICC liikmesriigid taunisid USA otsust, öeldes, et see on rünnak rahvusvahelise kriminaalõiguse süsteemile. AFP/PM