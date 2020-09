Juhtkiri: Novitšok ootab vastust

Tänase Postimehe välismaa külgedel on ülevaade Navalnõi mürgitamise üksikasjadest, analüüsitulemustest ja maailma riigipeade avaldustest. Kõige jõulisem oli Saksamaa kantsleri Angela Merkeli reaktsioon, kes ütles, et Navalnõi mürgitamine on mõrvakatse, mille asjus vastuse saab anda ja peab andma üksnes Venemaa valitsus. Diplomaatilises suhtlemises on selline sõnastus nii otsene süüdistus, kui üks riigipea teisele üldse esitada saab. Merkel lubas informeerida analüüsi tulemustest NATOt ja Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni (OPCW) edasiste sammude kavandamiseks.

Ka teised Euroopa liidrid on mürgitamise karmisõnaliselt hukka mõistnud ja Venemaalt vastust nõudnud. Valge Maja reaktsioon on seni olnud vägagi tagasihoidlik ja president Donald Trump pole seisukohta võtnud. Kreml on teatanud, et on valmis ja huvitatud tegema Saksamaaga koostööd andmete vahetamisel Navalnõi mürgitamise juhtumis.

On teada, et Navalnõi aktiivne poliitiline tegevus ja korruptsioonivastane võitlus on talle tekitanud hulgaliselt vaenlasi, kes tunneksid tema kõrvaldamise üle heameelt. Vaenlaste paljusus on omamoodi alibi mürgitamise korraldajale, sest võimalikke kahtlusaluseid on palju.

Samas on äärmiselt ebatõenäoline, et keegi Navalnõi väiksematest vaenlastest võis selle teo toime panna omaalgatuslikult, sest see annaks Kremlile otsese motiivi kasutada oma süütuse tõestamiseks kõiki jõude, et mõrvakatse sooritaja tabada ja kohtu ette tuua.

JUHTmõte Rahvusvaheline üldsus siin- ja sealpool Atlandit peab jõudma oma hinnangutes Navalnõi mürgitamise kohta üksmeelele ja andma vastuse, millel oleks ka reaalne mõju.

Lisaks tuleb arvestada, et Novitšok on mürk, mida arvatakse olevat üksnes salateenistuse käsutuses, ja selle tuvastamine Saksa laborites inkrimineerib üsna otseselt Venemaa valitsust.

Ratsionaalselt kaalutledes ei oleks ju Putinile vaja järjekordset mürgitamisskandaali, mis ilma kahtluseta viib Venemaa ja lääne suhete edasise halvenemiseni. Merkeli parteikaaslane ja võimalik mantlipärija Norbert Röttgen ongi juba nõudnud Nord Stream 2 ehituse peatamist. Välispoliitika eksperdid peavad sellist sammu siiski vähetõenäoliseks ja võib juhtuda, et peale karmide sõnade mingeid tõsiseid tagajärgi Navalnõi mürgitamine Putini režiimile rahvusvaheliselt ei toogi.

Kõike seda arvestades on võimalik, et Navalnõi lubati Saksamaale viia üksnes selleks, et Kremli seotus tapmiskatsega rahvusvaheliselt kinnitust saaks. Arvestades pikaajalisi meeleavaldusi Habarovskis ja Valgevene revolutsiooni võimalikku eeskuju, oleks tegu Putini otsese ja väga küünilise sisepoliitilise jõudemonstratsiooniga, mille eesmärk on kõigile teisitimõtlejatele üheselt märku anda, et kehtivale režiimile vastuhakkajad hävitatakse otsustavalt, hoolimata rahvusvahelisest reaktsioonist.