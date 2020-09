Soome paaditootja XO uudismudel 260 Cabin ootab sügistorme ja jääd

Vaatamata kriisiaastale on esimese hooajaga müüdud juba kuus Soome paaditootja XO tänavust uudismudelit 260 Cabin, Postimehele proovisõiduks valmis pandud paat kandis kerenumbrit 7.

Enne äkilise, kuid stiilse välimusega alumiiniumristleja saarestikku proovisõidule viimist rääkis XO Põhjamaade ärijuht Mika Kouki, et Skandinaavias jääb Vahemere või Kariibide Sun&Fun tüüpi vabaajapaatide hooaeg lühikeseks. Seetõttu tuli XO inseneridel välja töötada uus lähenemine, mis võimaldaks ka jaheda ja tormise ilmaga meresõitu nautida ning tooks vajadusel saarelt tagasi ka läbi ootamatult tekkinud esimese jää. Proovisõidupäeval oli saarestikus kena suvelõpuilm ning paadi võimed ekstreemsemates oludes jäid proovimata. Kouki tunnistas, et lõunapoolsete turgude, eelkõige Ameerika peale mõeldes on XO 260 kere baasil ehitatud ka lahtine sportmudel DSCVR. 2020. aastal valmistas XO ligi sada paati, kuid kavatseb paari aastaga tõsta toodangu 350–400 paadini aastas.