«Bussid sõidavad ja taksod ka. Koolid töötavad ja lasteaiad ka. Kaubanduskeskustes ja bussides ei järgi keegi midagi. Meilt aga on valitsus töö ära võtnud! Kus on õiglus?» kutsub muusik Sulo Tintse Facebookis loodud grupis muusikuid, meelelahutajaid ja peokohtade omanikke Toompeale protestima. Kuupäev pole veel aga teada. Tintse väidab, et ta on kevadel kontsertide ära jäämise tõttu kaotanud paarkümmend tuhat eurot.