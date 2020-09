Endover: tuhandeeurose palgaga saab endale uusarendust lubada küll

Turg on tunduvalt parem kui kevadel: inimeste kindlustunne on kasvanud ja pärast aprilli tõusule pööranud. Protsentides oleks võimalik näidata idufirmale omaseid kasvunäitajaid: tulu kasvas ühes kuus 500 protsenti, aga selle taga on see, et turg kukkus aprillis peaaegu täielikult ära. Kui nüüd sügisel midagi uut ei juhtu, siis ma arvan, et turg taastub täielikult uue aasta kevadeks. See näitaja, mida me ise vaatame, on võlaõiguslike müükide arv nende korterite kohta, mis alles valmivad – see näitab nõudluse taset. Eelmisel aastal tegime rekordi, aga sel aastal jääme tulemuste poolest selgelt eelmisele aastale alla. Aga ma arvan, et suurem kriis on nüüd tegelikult läbi.