Majanduse lühiuudised

Pallingu idufirma sai Kristjan Rahult raha

Hedi Mardisoo ja reformierakondlase Kalle Pallingu asutatud Cachet sai investoritelt 1,1 ­miljonit eurot. Cacheti investorid olid selles investeerimis­raundis rahvusvahelised Techstars, Barclays, Soome Icebreaker.vc ning Eestist Kristjan Rahu ning Siim Telleri Lemonade Stand. Möödunud aastal tegevust alustanud Cachet pakub teenust Bolti, Uberi ja Yandex.Taxi platvormil sõitvatele autojuhtidele, et nad saaksid kindlustuse eest maksta vastavalt platvormil tehtud sõitude mahule. Ettevõtte teatel kasutab teenust ligi veerand kõigist sõidujagajatest Eestis ja Lätis. PM

Lennujaam kaotas sadu tuhandeid reisijaid

Augustis läbis Tallinna lennujaama 84 387 reisijat, mis eelmise aasta augustiga võrreldes moodustas kõigest 26 protsenti reisijatest. Tegemist on suurima reisijate arvuga kuus alates koroonapandeemia algusest. Tallinna lennujaama ­kommertsjuhi ­Eero Pärgmäe sõnul oli augusti algus nii reisijate arvu kui ka avatud liinide osas positiivse trendiga. «Kuu teises pooles hakkasid ilmnema mõningased märgid reisijate arvu langusest,» nentis Pärgmäe. Tema sõnul tulenes see nakatunute arvu tõusust mitmes Euroopa riigis ja lennupiirangute rakendumisest, mis omakorda mõjutaski negatiivselt lennureisijate arvu. Pärgmäe lisas, et kui kuu algul sai lennata 20 regulaarliinil, siis augusti viimasel nädalal toimisid otseühendused 14 linnaga. BNS

Porto Franco saabki 40 miljonit

Valitsus kiitis neljapäevasel istungil heaks Porto Franco OÜ-le kuueks aastaks investeerimislaenu andmise summas 39,4 miljonit eurot. Laenu väljastab KredEx. Laenu intress on 12 kuu euribor pluss kaks protsenti aastas. Lepingutasu moodustab 0,2 protsenti laenulimiidi summast, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo. Laenulimiit on lubatud kasutusse võtta osade kaupa, iga osa minimaalne suurus on viis miljonit ja maksimaalne suurus 15 miljonit eurot. Laen peab olema tagatud teise järjekoha hüpoteegiga kinnistutele. Porto Franco arenduse kogumaksumus on ligi 200 miljonit eurot, millesse osanikud on panustanud üle 100 miljoni euro. BNS

Hiinast tellitud nänn läheb peagi maksu alla

Tuleva aasta juulist kaotatakse kuni 22 ­eurot maksvatelt postipakkidelt ­käibemaksuvabastus. Maakeeli tähendab see seda, et Hiinast tellitud kaup läheb edaspidi maksu alla. «Ühtlustame väike­pakkide maksustamise reegleid, et toetada nii meie kui ka kogu Euroopa Liidu ettevõtjaid ­konkurentsis kolmandate riikide ettevõtjatega,» ütles rahandusminister Martin Helme. Praegu on Euroopa Liidus tegutsevad ettevõtjad Hiina kaupmeestega võrreldes halvemas olukorras, kuna ELi ettevõtjad peavad sama väärtusega kaubalt arvestama käibemaksu juba esimesest eurosendist alates. PM

Väikeettevõtjad tahavad uusi toetusi

Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni (EVEA) hinnangul tuleks vähese nõudluse tõttu tõsta 50–75 miljonit eurot KredExi vahendeid Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) alla. Tänu sellele võiks laenud olla kättesaadavamad paljudele turismiga seotud ettevõtetele, kelle käive kadus ära koos välisturistide kadumise ja rahvusvahelise reisimise seiskumisega. BNS

​Telekomid kritiseerisid Siemi ettepanekut