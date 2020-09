Teadmistepäeval jõudis finaalini Eesti populaarseim teadussaade «Rakett 69». Kui tark, andekas ja hullupööra töökas peab olema, et sellest kadalipust võitjana välja tulla? Kui suur osa on õnnel ja show-mehe karakteril? Võitja Uku Andreas Reigo ning saate tegijad kergitavad saladuseloori.



«Tänapäeval on meil infot ja võimalusi rohkem kui eales varem. Kõike tahaks teada, proovida ja näha. Ja tulemus on see, et inimene hajub. Just hajusus eri tegevuste vahel takistab edu saavutamast,» ütleb Uku Andreas Reigo ootamatult elutargalt. Ise üks saate noorematest helgetest peadest, sel neljapäeval tähistas 17. sünnipäeva. «Rakett 69s» osalejatest jäi igaüks meelde erineva karakteriga. Üks oli show-mees, teine leiutaja. Uku trump oli alati selge fookus. Oskus valikuid teha, ette valmistada ja detailse täpsusega sihile jõuda.

«Erilisus, millega Uku kohe silma jäi, oli läbimõeldud tegutsemine,» ütleb «Rakett 69» saatejuht Aigar Vaigu. «Kui mõni teine teeb kümme pauku ja saab ühe pihta, siis tema teeb kolm pauku ja neist vähemalt kaks kindlasti tabab.» Vaigu ei tee võidu valemist saladust: võidab see, kel on kõige tugevam ettevalmistus. Õnn pole midagi salapärasemat kui juhuse ja ettevalmistuse kohtumine. Kindlasti ei saa öelda, et Ukul vedas. Noormehe viisid tippu planeerimisoskus, töö ja tohutu tahe.

Uku Andreas Reigo ja AIgar Vaigu. FOTO: Maero Pukk

Rakett stardib taas!

Kõik teadmisjanulised noored on oodatud järgmise raketi pardale. Lennule nr 11 saab kuni 28. septembrini registreeruda aadressil rakett69.ee

Uku Andreas Reigo: «Kord küsiti minult koolis arenguvestlusel, kas ma ei tahaks «Raketi» saatesse kandideerida. Vastasin, et plaaningi seda teha. «Raketti» vaatan ajast, mil olin ise alles üheksa-aastane. Minu jaoks on see võit ammuse unistuse täitumine, aga ma võin öelda, et isegi eelvoorudest saadud vinged elamused panevad silma särama. Kahtlemine on normaalne, ära tee sellest välja. Kandideerimine on igati seda väärt!»

Riko Piirisild: ««Rakett» on tohutult äge kogemus! Erakordne võimalus kasvada, areneda, suhelda tarkade inimestega. Pingeline, aga lõbus!»

Trumbiks distsipliin

«Üks hästi tähtis asi on enesekontroll, enda juhtimise võime,» nõustub Uku. «Siia alla käib distsipliin, ka siis, kui ei ole viitsimist ega tahtmist liigutada, teed ikkagi ära asjad, mida on vaja teha. Kuid vajalik on ka kindlus, julgus ja usk endasse. Kogu energia, mis on kulutatud muretsemisele ja kahetsemisele, on suures osas raisatud. Selle arvelt jääb palju tegemata.»

Finalisti poolt appi valitud unistust tiim, vasakul varasem Rakett 69 võitja Reigo Kebja ja raketlased Liis, Uku, Siim, Darja FOTO: Kairit Leibold/ERR

Noor teadushuviline ei arva aga, et kõike seda kasvatuse kaudu saaks. «Olulisem kui distsipliini ja hinnete tampimine on see, et inimesed suudaksid seada eesmärke ning näha sihti ja suunda oma igapäevaelus. Pühendumine sellele ongi juba distsipliin. Kui sa näed, et see toob sulle kasu, on lihtne õppides pingutada. Ja kui see kasu ei too, siis ei olegi õppimisel mõtet. Mul on raske mõista, et paljud ei vaevugi mõtlema, mida tahavad teha või kuhu jõuda. Niisama elul järel lohisemine ei ole mingisugune elu.»