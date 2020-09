Ükskord jõulupoiss, alati jõulupoiss ehk Macaulay Culkin 40

Umbes 40-aastast Macaulay Culkinit on viimasel ajal saanud näha tema Bunny Earsi nimelises Youtube’i kanalis, kuhu ta postitab iroonilisi lavastuslikke videoid peamiselt staarielu kitsaskohtadest. Nägu on tal selline punane ja pundunud nagu napsusõbral, ent ikkagi kuidagi lapselik. Mingisugust kummituslikku kvaliteeti see nägu igal juhul kannab, ja miks ei peakski kandma. Tundub, et ta on pidevalt tüdinud. Kui tulevad jõulud, tuleb ju Macaulay Culkingi filmi «Üksinda kodus» Kevin McCallisterina taas ja asub inimeste televiisorites kummitama. Seal näeme väikest poissi, kes ei saa kunagi vanaks. Bunny Earsi videotes näeme samuti poissi, kes ei saa kunagi vanaks, aga siin tundub see protsess palju tõrksam ja problemaatilisem. Kuidagi doriangraylikum.